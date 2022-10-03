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В Китае увидели двойной смысл в словах Байдена о защите НАТО

GT: Байден словами о НАТО напомнил о несдержанном обещании США не расширять альянс
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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В рамках публичного выступления президент США Джо Байден случайно напомнил об обещании Вашингтона не расширять НАТО на восток. На эту деталь в воскресенье, 2 октября, обратили внимание публицисты издания Global Times.

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Ранее, в пятницу, Байден заявил, что Вашингтон готов «защищать каждый дюйм территории НАТО. Каждый дюйм».

«Очевидно, он не понял иронии, когда подчеркнул слова «каждый дюйм». Это лишь напоминает людям об обещании бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера советскому лидеру Михаилу Горбачеву: НАТО не продвинется ни на дюйм на восток», — говорится в публикации.

Также авторы статьи отметили, что слова о готовности бороться за альянс не предполагают защиту Украины, поскольку недавняя заявка Киева на членство в НАТО была отклонена.

По их словам, Байден стремится к тому, чтобы конфликт в еврозоне продолжался до победного результата для США. При этом Вашингтон не намерен вступать в конфронтацию, предпочитая накачивать Украину оружием с расчетом на то, что Киев сделает всю тяжелую работу.

Ранее, 30 сентября, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки в НАТО в ускоренном порядке. Он подчеркнул, что страна соответствует стандартам альянса и уже фактически является его частью.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал заявление Зеленского, отметив, что сейчас не самое подходящее время для обсуждения данного вопроса. Он уточнил, что поддержка «на земле» является лучшей поддержкой Украины на данный момент.

В конце сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что США приближаются к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Так он прокомментировал журналистам заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не возражает против применения Киевом оружия Запада на освобожденных территориях.

При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Отмечалось, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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