В нормативы тарифов предложили включить услугу умного дома. Это касается зданий, где системы установлены девелопером на этапе строительства. Такую инициативу в Минстрой, Минпромторг, Минцифры направили Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) совместно с «Единым ресурсом застройщиков» (ЕРЗ.РФ), также в авторах — Лаборатория цифровизации жилья и АНО «Умный дом».

На законодательном уровне предлагается утвердить единые стандарты таких технологий, следует из обращения, с которым ознакомились «Известия».

Без собраний собственников расходы на обслуживание умных систем в домах добавить к плате за коммуналку невозможно, объяснил «Известиям» руководитель аппарата НОЗА Кирилл Холопик.

«Так называемый муниципальный тариф за обслуживание многоквартирного дома не предусматривает расходов на обслуживание умных систем, например видеонаблюдения, мобильного приложения жильца», — сказал он.

В ответе, который пришел ЕРЗ.РФ и НОЗА от Минцифры, сказано, что ведомство поддерживает дальнейшую проработку предложений. С копией этого документа «Известия» также ознакомились.

Зачастую невозможно собирать кворум для общего собрания, и тогда приходится демонтировать полезные умные системы, рассказал Кирилл Холопик. Будет логичным, если закон разрешит автоматически делать надбавку к тарифу для умных домов в зависимости от их класса. При этом жильцов нужно информировать о повышенном тарифе на стадии покупки квартиры, считает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

За комфорт — плюс: в тарифы ЖКХ хотят включить услугу «умного» дома