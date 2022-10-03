МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на спецоперации

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских солдат, их профессионализме и самоотверженности, благодаря которым ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве рассказали о решительности и высоком уровне подготовки майора Владимира Гаврилова, ответственного за прикрытие объектов батальонно-тактической группы РФ от авиации противника. С первых дней он с риском для жизни координировал работу противовоздушной обороны. Под руководством Гаврилова расчеты противовоздушной обороны (ПВО) успешно отражали вражеские удары.

Когда в зоне ответственности майора оказались восемь воздушных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), он оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи личному составу и приступил к огневому поражению целей. Благодаря действиям Гаврилова и его подчиненных был уничтожен один вертолет и несколько беспилотных летательных аппаратов противника.

Смелостью, по данным представителей МО, отличился сержант Алексей Киви. Выполняя задачу по обеспечению безопасности на освобожденных территориях, он обнаружил замаскированную огневую точку националистов. Киви быстро сориентировался на местности и сумел внезапно атаковать противника.

Застигнутые врасплох боевики не смогли оказать серьезного сопротивления и отступили. В ходе противостояния сержант лично уничтожил пятерых радикалов, а еще одного взял в плен. Впоследствии задержанный раскрыл координаты других оборудованных позиций ВСУ, которые были ликвидированы рейдовыми группами. Таким образом удалось пресечь дальнейшую деятельность украинских формирований.

Также в министерстве отметили заслуги сержанта Ивана Филиппова, который вместе с подчиненными обеспечивал безопасное передвижение российских подразделений. На маршруте следования военнослужащими РФ была обнаружена превосходящая числом диверсионная группа националистов.

Филиппов организовал круговую оборону и вступил в бой. Несмотря на неравные силы, в результате столкновения была уничтожена значительная часть личного состава противника. Сержант, действуя на передовом рубеже атаки, лично ликвидировал трех националистов. После того, как враг отступил, Филиппов оказал помощь двух раненым сослуживцам и обеспечил их эвакуацию в медицинский батальон

Не остались без внимания мужественные и самоотверженные действия ефрейтора Долана Бадняева. Действуя в составе группы российских военнослужащих, он обеспечивал безопасный проход войск по заданному маршруту. На пути следования Бадняев обнаружил группу диверсантов, о чем немедленно доложил командованию.

После того, как было принято решение навязать противнику бой, ефрейтор атаковал врага одним из первых. Он лично уничтожил трех вооруженных радикалов. В конечном итоге группа Бадняева нанесла серьезный урон украинскому формированию и сорвала готовящиеся провокации в отношении сил РФ.

2 октября Минобороны сообщило, что российская армия нанесла удар по подразделениям ВСУ на краснолиманском направлении. По словам официального представителя ведомства, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, также было уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты.

Кроме того, средствами ПВО сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а в районах Новой Каховки, Берислава, Веселого и Брилёвки Херсонской области на подлете выведены из строя 22 снаряда американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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