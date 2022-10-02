Авиация РФ нанесла удар по подразделениям ВСУ на краснолиманском направлении

Российская армия нанесла удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики по подразделениям ВСУ, потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты», — сказал он.

В ведомстве добавили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в разных районах ДНР и Херсонской области.

Также в районах Новой Каховки, Берислава, Веселого и Брилёвки Херсонской области уничтожены в воздухе 22 снаряда американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «HIMARS».

Накануне Конашенков сообщил, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. При этом он уточнил, что за сутки ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении более 200 украинских военных.

Военный обозреватель Виктор Литовкин назвал выгодным решение об отводе союзных войск из Красного Лимана, поскольку продолжать боевые действия, когда возникает угроза окружения, бессмысленно. Он добавил, что необходимо время, чтобы собраться с силами, подготовить наступление и отвоевать оставленную ранее территорию.

Политолог Андрей Кошкин в свою очередь сказал, что на фоне попыток вытеснить подразделения союзных сил из Красного Лимана российское командование приняло правильное решение о перегруппировках. Эксперт подчеркнул, что это позволит стабилизировать силы по линии боевого соприкосновения.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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