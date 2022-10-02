Балицкий заподозрил Киев в подготовке провокации в Запорожской области

Украинские власти в одностороннем порядке закрыли въезд в освобожденную часть Запорожской области, вероятно, они готовят очередную провокацию против мирных жителей. Об этом 2 октября заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Киев намеренно лишает стремящихся покинуть опасные территории украинцев права на передвижение и свободу.

«Людей взяли в заложники, делая из них сакральных жертв своих интересов», — считает глава ВГА.

По его словам, украинские военные могут готовить провокацию, в частности, обстрел мирных жителей, пытающихся покинуть подконтрольную Киеву часть Запорожской области.

Он напомнил, что подобный инцидент произошел 30 сентября. Тогда ВСУ обстреляли колонну из машин, в которых находились мирные жители, пытавшиеся уехать из Купянска Харьковской области в Россию. По последним данным, погибли 30 человек, ранено еще 36.

«КПП «Васильевка» открыт для граждан, желающих въехать на освобожденную территорию Запорожской области. Надеемся, что людям удастся выехать [с Украины], гарантируем им безопасность и всестороннюю помощь», — написал Балицкий.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области. По его словам, желающих уехать с подконтрольной Киеву территории исчисляются тысячами.

В настоящее время освобождено более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр региона — город Запорожье.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов, которые с 23 по 27 сентября прошли на освобожденных территориях.

В этот же день глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что после вхождения в состав России четырех регионов будет создан новый федеральный округ.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Как заявляли представители республик и областей, они ждали момента воссоединения восемь лет. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие Киеву.

Кроме того, вхождение в состав России они воспринимают не только как гарантии безопасности, но и как восстановление исторической справедливости.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».