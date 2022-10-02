Глава МО Украины сообщил о спуске корвета «Гетман Иван Мазепа» на воду

Первый корвет для военно-морских сил (ВМС) Украины «Гетман Иван Мазепа» спущен на воду в Турции. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщил глава украинского министерства обороны Алексей Резников.

«Корвет «Гетман Иван Мазепа» ВМС Украины спустили на воду», — написал он в Twitter.

В церемонии спуска корабля на воду, который состоялся ранее в этот день, принимала участие первая леди страны Елена Зеленская. В своем Telegram-канале она сообщила, что «Гетман Иван Мазепа» станет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил Украины.

Она также отметила, что это имя избрал для него президент Украины еще в 2021 году, когда только начиналось строительство.

Первый корвет для ВМС Украины заложили в Турции в сентябре 2021 года. Этот корвет — один из четырех корветов типа «Ада», который строится в Стамбуле в рамках сотрудничества Украины и Турции. Второй корабль этого класса будет заложен в следующем году.

Корветы класса «Ада» — противолодочные корабли ближней морской зоны, предназначенные для охраны побережья. Их вооружение состоит из противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, зенитного ракетного комплекса малой дальности MBDA VL MICA, 76-миллиметровой артиллерийской установки Leonardo Super Rapid, 35-миллиметровых зенитных пушек Rheinmetall Millennium, 12,7-миллиметровых пулемётов Aselsan STAMP и 324-миллиметровых торпедных аппаратов для противолодочных торпед MU90.

Введение этого корабля в состав украинского флота планировалось на 2024 год.

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