Хакеры слили в сеть номер премьера Британии Трасс

В сеть утекли номера мобильных телефонов премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и членов ее кабинета. Об этом 2 октября пишет издание Daily Mail.

Данные оказались в открытом доступе из-за действий хакеров. Теперь на сайте киберпреступников можно узнать контакты канцлера казначейства Квази Квартенга, министра обороны Бена Уоллеса, главы МИД Джеймса Клеверли, министра внутренних дел Суэллы Браверман и других чиновников — всего 26 человек.

Приобрести базу данных может любой желающий по цене 6,49 фунта (менее 400 рублей).

В правительстве королевства заявили о начале расследования и уточнили, что часть данных уже не актуальна. Однако журналисты провели собственное расследование и убедились в том, что указанный номер и впрямь используется Трасс с 2011 года.

«Когда наш репортер добавил номер телефона в WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской. — Ред.), в профиле появилась фотография премьер-министра, сделанная на прошлое Рождество», – пишет издание.

На этом фоне среди экспертов по безопасности и киберпреступности уже звучат опасения.

«Тот факт, что телефонные номера премьер-министра и ее коллег по кабинету находятся в Интернете, является феноменальным нарушением безопасности. Это действительно шокирует и вызывает беспокойство, и вызовет волнения в правительстве», — отметил бывший офицер британской разведки и эксперт по кибербезопасности полковник Филип Ингрэм.

По его словам, США использовали программы для слежки за телефоном канцлера Германии Ангелы Меркель на протяжении многих лет.

«Если у вас есть телефоны премьер-министра, канцлера и министра обороны, тогда бог знает, что просачивается», – констатировал Ингрэм.

Более конкретно возможные последствия утечки разъяснил профессор-аналитик по безопасности Энтони Глис из Букингемского университета.

«Если вы можете проникнуть в чей-то телефон, вы можете отслеживать их местонахождение, с кем они общаются, и все виды вещей, которые могут помочь врагу. Вы можете узнать, есть ли у них роман или что-то еще, что вы могли бы использовать в качестве шантажа», — сказал эксперт.

23 сентября сообщалось, что кибепреступники разместили в сети личные данные президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза, премьер-министра Антониу Кошты и ряда других представителей правительства страны. Власти немедленно приняли меры предосторожности.