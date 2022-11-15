Когда православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы в 2023 году

Православные в четверг, 21 сентября 2023 года, будут праздновать Рождество Пресвятой Богородицы. Об истории и значении церковного праздника в беседе с «Известиями» рассказал священник, доцент Московской духовной академии Михаил Желтов.

«Праздник Рождества Пресвятой Богородицы входит в число двенадцати главных церковных памятей — двунадесятых праздников. Часть этих праздников посвящена важнейшим событиям из земной жизни и служения Господа Иисуса Христа, а другая часть — событиям из жизни Его Матери, Богородицы Марии. Рождество Пресвятой Богородицы, то есть день Ее рождения — первое из таких событий», — пояснил он.

Все остальные праздники, по словам священника, зависят от этого торжества, поскольку Дева Мария сначала родилась сама, затем родила Иисуса, и «он совершил свое служение».

Как отметил Желтов, Рождество Пресвятой Богородицы неслучайно отмечается в самом начале церковного года, который начинается в сентябре. Датой праздника является 8 сентября по старому стилю и 21 по новому.

«Событие Рождества Богородицы и всё, что ему предшествовало, описано в раннехристианском «Евангелии детства» — Протоевангелии Иакова, дополняющем четыре канонические Евангелия подробностями из детства Богоматери и Ее Сына. Отмечать Рождество Пресвятой Богородицы как отдельный праздник начали примерно в конце V века в Иерусалиме, откуда он распространился повсеместно — и на Запад, и на Восток. В этот день было бы правильно сходить в церковь, помолиться Богу и Божией Матери», — добавил доцент Московской духовной академии.

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