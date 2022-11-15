Рождество Пресвятой Богородицы 2023: когда, что можно и нельзя делать

Осень в христианском календаре имеет особое значение — с нее начинаются новолетие и новая череда событий. Так, 21 сентября православные отмечают Рождение Пресвятой Богородицы. О значении и истории праздника «Известия» рассказывают в своем материале.

Рождество Пресвятой Богородицы 2023: история праздника

О семье и рождении Марии мы узнаем из свода письменных источников вне канонического Евангелия и из устного Священного Предания. История берет начало в небольшом израильском городе Назарет, где жили супруги Иоаким и Анна. Несмотря на их праведный образ жизни и почитание Господа, Бог долгое время не посылал им детей.

Из-за этого Иоаким ушел в пустыню и постился сорок дней и ночей, а супруга его в это время молилась о рождении ребенка. Тогда к обоим сошел с небес ангел, сообщивший, что вскоре у пары родится дочь Мария, которая станет чудом, о котором заговорит весь мир.

Обещанное сбылось, а девочка, отданная в три года в храм на служение Господу, впоследствии стала известна на весь мир как Пресвятая Богородица.

Рождество Пресвятой Богородицы – 2023: традиции и обычаи праздника

Праздник выпадает на период, когда пахотный сезон подходит к концу и с полей собирают урожай. Кроме того, по славянской традиции в это время прощаются с летом и встречают осенний сезон.

В связи с этим обращают внимание на погодные приметы: дожди и туман считаются предвестием хмурой осени, а солнечная и ясная погода сулит теплые и сухие дни. Полет птиц также может указывать на ненастье, если пернатые летают низко, но если они поднимаются высоко в воздух, то с теплой одеждой можно и не спешить.

Рождество Богородицы в 2023 году: о чем молятся

Богородицу как покровительницу семейного очага просят о рождении детей, здоровье близких, благополучии в доме. Можно попросить Пресвятую Деву и об исцелении от недугов и помощи в трудных житейских проблемах.

Рождество Пресвятой Богородицы в 2023 году: что можно и нельзя делать

Добрые поступки в день праздника будут приносить человеку в дальнейшем удачу в делах, а вот зло вернется бумерангом в двойном размере. Поэтому в Рождество Пресвятой Богородицы лучше подать просящему, осуществить светлые замыслы, заняться благотворительностью.

От физического труда и изнурительных домашних дел лучше взять перерыв — и позвать близких на праздничное застолье. Праздник не приходится на пост, поэтому пировать в этот день разрешено, но не стоит ставить на стол мясные блюда и алкогольные напитки.

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