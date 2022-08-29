Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП под Дмитровом
В результате массовой аварии под Дмитровом погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Отмечается, что пять легковых автомобилей столкнулись на 103-м километре автодороги А-104 между Запрудней и Дубной. Движение затруднено, со стороны Дубны образовалась пробка.
В соцсетях распространились кадры очевидцев с места аварии.
Ранее 28 августа произошло массовое ДТП в Башкирии. В результате столкновения грузовика и трех легковых машин двое погибли и трое пострадали.