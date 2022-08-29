Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Дагестане

Пять человек, включая ребенка, погибли в ДТП с грузовиком в Дагестане вечером в понедельник, 29 августа, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Отмечается, что легковой автомобиль и грузовик столкнулись на 255-м км трассы Астрахань – Махачкала в районе населенного пункта Кочубей.

По данным ведомства, 46-летний житель Ставропольского края, управляя легковым автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

«В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель ВАЗ-211540 и его четыре его пассажира, в том числе ребёнок», — сказано в сообщении.

Обстоятельства аварии уточняются.

12 августа, в МВД Дагестана сообщали, что в Докузпаринском районе Дагестана автомобиль съехал с обрыва. В ДТП погиб один человек, двое пострадали.