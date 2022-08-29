Реклама
Прямой эфир
Мир
В Сербии заявили о поиске альтернативы российскому топливу
Мир
В США перестанут бесплатно выдавать тесты на COVID-19
Мир
Правительство России разрешило S7 вывезти в Турцию два Boeing 737-8MAX
Экономика
Цена нефти Brent превысила $103 за баррель впервые с 1 августа
Мир
В США назвали остановку реакторов самым безопасным решением вопроса ЗАЭС
Мир
Датский перевозчик Maersk объявил о продаже крупнейшего актива в России
Наука
В NASA заверили в отсутствии препятствий для запуска миссии к Луне 2 сентября
Общество
Экс-мэру Архангельска назначили 15 суток за незаконный автопробег в Москве
Экономика
Мишустин заявил о выполнении задач по обеспечению продовольственной безопасности РФ
Происшествия
В Москве водитель Jaguar сбил женщину с ребенком и пытался сбежать
Мир
Зеленский наградил голливудских актеров за поддержку Украины
Мир
Тейлор Свифт получила премию MTV Video Music Awards за свой клип

Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Дагестане

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять человек, включая ребенка, погибли в ДТП с грузовиком в Дагестане вечером в понедельник, 29 августа, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Отмечается, что легковой автомобиль и грузовик столкнулись на 255-м км трассы Астрахань – Махачкала в районе населенного пункта Кочубей.

По данным ведомства, 46-летний житель Ставропольского края, управляя легковым автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

«В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель ВАЗ-211540 и его четыре его пассажира, в том числе ребёнок», — сказано в сообщении.

Обстоятельства аварии уточняются.

12 августа, в МВД Дагестана сообщали, что в Докузпаринском районе Дагестана автомобиль съехал с обрыва. В ДТП погиб один человек, двое пострадали.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022