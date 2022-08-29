Один человек погиб в ДТП под Орлом

Один человек погиб в аварии на автодороге Орел — Тамбов. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел накануне, 28 августа, в 16:15. Водитель автомобиля ВАЗ 2112 1987 года рождения ехал по трассе в сторону Орла. В районе 112-го километра машина столкнулась с автомобилем «ДАФ» с полуприцепом под управлением водителя 1958 года рождения. В результате водитель ВАЗ скончался на месте до приезда скорой помощи.

Днем 29 августа в Струго-Красненском районе Псковской области столкнулись Renault Logan с прицепом и Renault Duster также с прицепом. Погибла женщина-пассажирка одного из авто, пострадали еще два человека.