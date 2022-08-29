Бывшего судебного пристава в Крыму обвинили в подлоге

В Евпатории бывшего судебного пристава обвинили в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

«Обвиняемый, являясь должностным лицом городского отдела судебных приставов, составил заведомо ложное постановление об окончании исполнительного производства, в которое внес недостоверные сведения о том, что требования исполнительных документов исполнены и совершен снос самовольно возведенных построек — монолитного железобетонного каркаса и железобетонного пояса, расположенных на ул. Серова/Мичурина в Евпатории», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела завершено. Мужчине предъявили обвинения по статьям 292 («Служебный подлог») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК России.

Дело направлено в Евпаторийский городской суд.

Ранее, в июле, сообщалось, что в Приморском крае глава предприятия, оказывающего коммунальные услуги, присвоила около 2,7 млн рублей. По данным следствия, с 2015 по 2016 год женщина похитила денежные средства, которые местные жители вносили в счет задолженности за оказанные услуги. Подозреваемая выдавала квитанции об оплате, но деньги в кассу не вносила. Также она умышленно не указывала платежи в документах организации. Сейчас расследование дела завершено, материалы переданы в Находкинский горсуд для рассмотрения.