В Москве водитель Jaguar сбил женщину с ребенком и пытался сбежать

В Москве водитель Jaguar сбил женщину с ребенком в понедельник, 29 августа, после чего пытался скрыться.

По информации «Известий», авария произошла на пешеходном переходе на Новороссийской улице. При попытке виновника ДТП уехать с места происшествия неравнодушные очевидцы толпой удержали злоумышленника.

Девятилетнего ребенка сейчас везут в центр детской хирургии. Информация о состоянии пострадавших пока устанавливается.

15 августа прокуратура Москвы сообщила об аварии такси и BMW в столице, в результате которой таксист вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком. Трех человек госпитализировали с различными травмами.