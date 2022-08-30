Турнир со значением: «Спартак» и «Зенит» стартуют в Кубке России

В предпоследний день лета, 30 августа, начнется групповой этап Кубка России по футболу для команд РПЛ. Турнир пройдет по новому формату, он станет временной заменой еврокубков, его первая часть продлится всю осень. Если раньше Кубок считался соревнованием для регионов, в котором большие клубы могли прилетать в провинциальные города в гости к командам из низших лиг, то теперь сильные чаще будут играть с сильными. 16 клубов РПЛ разделили на четыре группы. Те, кто займет первые два места в своих квартетах, выходят в плей-офф в «путь победителей». А команды, которые финишируют в группе на третьем месте, попадут в другую сетку, где к ним добавятся четыре лучшие команды из «пути регионов» (Первая лига, Вторая лига, любительские команды).

Новый формат гарантирует гораздо больше громких вывесок. Например, петербургский «Зенит» и московский «Спартак» встретятся уже на групповом этапе. Такая концепция позволила принести в турнир гораздо больше спонсорских денег. В прошлом сезоне титульный партнер принес Кубку России всего 150 млн рублей. Новый спонсор в текущем розыгрыше заплатит около 2,4 млрд.

Группа А

«Краснодар» продолжит свое турне по Московской области. В прошедшем туре чемпионата России подопечные Александра Сторожука обыграли в гостях московское «Торпедо» (4:1), проводящее в начале сезона домашние матчи на «Арене Химки». А в среду «быкам» теперь играть в Кубке России с самими «Химками». «Краснодар» уверенно начал сезон в РПЛ, идет четвертым в турнирной таблице и находится всего в трех очках от первой строчки. Команда считается явным фаворитом матча с «Химками».

— Я доволен тем, как наша команда стартовала в этом сезоне, — сказал «Известиям» полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. — Нам не очень удались в плане результата первые матчи, но мы быстро набрали ход, не проигрываем уже пять игр, из них в четырех победили. Теперь нужно не только продолжить этот ход в чемпионате, но и перенести этот настрой на Кубок России, где тоже предстоят непростые матчи. И надо максимально ответственно подойти к ним, в том числе к ближайшему — с «Химками».

В другом матче группы А московский «Локомотив» отправится на выезд в Нижний Новгород. «Железнодорожники» наконец-то оправились от серии неудач и победили в двух последних турах РПЛ с общим счетом 8:1. Кажется, что и в кубковом матче против «Пари НН» у «Локо» проблем быть не должно.

Группа В

«Спартак» и самарские «Крылья Советов» первыми стартуют в Кубке России из клубов РПЛ — 30 августа (остальные проведут свои матчи на следующий день). У красно-белых в выходные будет принципиальнейший домашний матч с «Зенитом» в чемпионате, поэтому стоит ждать в Кубке серьезную ротацию состава и эксперименты со стороны спартаковского главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Зенит» примет на своем поле воронежский «Факел». Скорее всего, в составе питерцев тоже получат шансы те, кто редко играл в последнее время. Но у действующих чемпионов настолько мощный состав и «длинная скамейка», что проблем в игре с воронежцами возникнуть не должно.

Группа С

Центральный матч этой группы «Ростов» – «Динамо». Обе команды потеряли очки в прошлом туре РПЛ, нужно реабилитироваться. А главная интрига — сколько людей придет на «Ростов Арену» без Fan Id. В матчах Кубка России карта болельщика не требуется (только в финальном матче). Прошедший в воскресенье матч «Ростов» – ЦСКА (0:0) в РПЛ посетили 8,6 тыс. зрителей, что как раз связано с вступлением в действие Fan Id.

В этой же группе грозненский «Ахмат» сыграет с «Оренбургом». Клуб из Чеченской Республики подпортил себе турнирное положение в РПЛ, проиграв в двух последних турах. У «Оренбурга» тоже два поражения подряд в чемпионате.

Группа D

ЦСКА начнет Кубок России выездным дерби с «Торпедо». Армейцы в этом сезоне — одни из фаворитов на место в тройке РПЛ. А у черно-белых всего одно очко в стартовых семи турах. ЦСКА, скорее всего, даст передохнуть своим лидерам, но от этого «Торпедо» вряд ли станет легче.

— Мы ищем варианты выхода из той ситуации, в которой оказались, но пока не можем найти баланс, — объяснил «Известиям» старший тренер «Торпедо» Николай Ковардаев. — Нужно найти баланс между и атакой. То есть играем в пять защитников — не хватает нас в атаке, играем в четыре защитника — не хватает в обороне. Но думаю, мы найдем этот баланс. Чувствую, что команда старается выполнять требования и хочет улучшить ситуацию. Надеюсь, в кубковом матче с ЦСКА сыграем лучше, чем с «Зенитом» и «Краснодаром». Со всей серьезностью будем готовиться к этой игре.

Еще один аутсайдер РПЛ — екатеринбургский «Урал» — начнет Кубок домашним матчем с «Сочи». «Барсы», конечно, явные фавориты встречи. Второй тур группового этапа Кубка России пройдет уже в середине сентября.