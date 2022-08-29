Ирина Шейк опубликовала совместное фото с бывшим возлюбленным Брэдли Купером

Супермодель Ирина Шейк опубликовала в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) совместные снимки с Брэдли Купером на отдыхе.

На одном из фото Шейк положила голову на плечо своего бывшего возлюбленного. На других снимках продемонстрирован животный мир острова. Шейк и Купер кормили животных на камеру.

Пара разорвала отношения в 2019 году. У Ирины Шейк и Брэдли Купера есть общая дочь Лея, она проводит время как с мамой, так и с папой наравне. В суде родители договорились о совместной опеке над ребенком.