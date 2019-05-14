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СМИ сообщили о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера

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Фото: Global Look Press/AdMedia
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Известная российская супермодель Ирина Шейк рассталась со своим супругом, голливудским актером Брэдли Купером. Об этом рассказал друг семьи изданию MTO News.

Собеседник журналистов отметил, что слухи о романе Купера с сыгравшей в его фильме «Звезда родилась» певицей Леди Гагой не имеют отношения к расставанию. По словам источника, причиной размолвки называют разницу взглядов на личную жизнь.

«Брэдли хотел, чтобы личная жизнь оставалась личной, а Ирина думает, что всё нужно показывать в медиа», — цитирует слова источника «Газета.ру».

Журналисты также обратили внимание на то, что в последнее время в Instagram Ирины Шейк стали появляться более провокационные фото, а на модный бал MET Gala она пришла в одиночестве. Пара пока никак не комментировала слухи.

Впервые об отношения Шейк и Купера заговорили в апреле 2015 года. 21 марта 2017 года у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер.

24 февраля Леди Гага удостоилась премии «Оскар» за песню Shallow к фильму «Звезда родилась», режиссером которого стал Брэдли Купер. А 7 марта издание The Star со ссылкой на подругу Леди Гаги сообщило о беременности артистки от Купера.

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