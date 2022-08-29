Экс-глава ЦРУ Помпео заявил о возможности повторения терактов в США

Из-за решения президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана возник большой риск повторения терактов 11 сентября 2001 года. Об этом заявил бывший госсекретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео в беседе на радио Cats Roundtable.

«Мы с большей вероятностью подвергнемся нападению, как это было в Нью-Йорке 20 лет назад. Прошел уже год с того времени, когда все увидели своими глазами, что американцы позади. Тринадцать американцев погибли. Афганцы цеплялись за американские самолеты, когда мы, поджав хвосты, бежали из этой страны», — сказал Помпео.

Ранее, 26 августа член палаты представителей США Мэри Миллер заявила, что неправильный вывод войск из Афганистана по решению президента Байдена привел к провалу национальной безопасности.

«Президентство Джо Байдена — это крупнейший провал национальной безопасности в истории нашей страны. Я призываю к немедленным слушаниям по поводу неправильного управления выводом войск из Афганистана в дополнение к импичменту Байдена и других высокопоставленных чиновников Пентагона», — заметила она.

Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью уничтожив их. Еще один авиалайнер, управляемый боевиками, влетел в западное крыло здания Министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый пассажирский самолет, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44 человека.

США вывели свои войска из Афганистана в августе 2021 года после 20 лет присутствия в стране.