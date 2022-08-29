Двое мужчин погибли при опрокидывании лодки в Якутии

Двое мужчин утонули после опрокидывания моторной лодки в Якутии. Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел в ночь на 29 августа на реке Амга в Чурапчинском районе. Четыре человека вышли в акваторию на моторной лодке, чтобы порыбачить. В местности Кырыс судно опрокинулось, пишет ИА YakutiaMedia. По данным правоохранительных органов, утонули судоводитель и один пассажир.

Еще одному пассажиру удалось выбраться на берег и позвать на помощь. Третий пассажир спасся, удерживаясь за корму лодки.

Пострадавшие от госпитализации отказались, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В конце июля три человека погибли при опрокидывании лодки на озере Азас в Республике Тыва. Во время рыбалки в судне находились шесть человек.