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Илон Маск назвал условие скорого краха цивилизации

Илон Маск предрек крах цивилизации в случае отказа от газа и нефти
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Мир по-прежнему остро нуждается в нефти и газе. Об этом американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил журналистам на международной конференции по энергетике и технологиям ONS-2022 в норвежском Ставангере в понедельник, 29 августа.

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«В краткосрочной перспективе человечеству всё еще нужны нефть и газ, иначе цивилизация рухнет. Особенно сегодня, когда введены санкции против России, нам нужны нефть и газ, чтобы поддержать существование нашей цивилизации», — приводятся слова Маска на сайте kp.ru.

По его словам, к такому выводу придет любой здравомыслящий человек, передает RT.

Говоря о поиске Норвегией газа и нефти на континентальном шельфе, Маск отметил, что в текущих условиях дополнительная разведка в определенной степени возможна. При этом он считает, что важно ускорить переход к устойчивой энергетике.

Международная конференция ONS-2022 проходит в нефтяной столице Норвегии — городе Ставангер с 29 августа по 1 сентября. В ней принимают участие главы государств, а также лидеры ведущих энергетических и технологических компаний и представители экологических организаций.

Президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что Евросоюз совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

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