Агротуристическую зону создадут около водохранилища под Томском

В селе Кандинка в Томском районе планируют создать агротуристическую зону. Соответствующий проект подготовило ООО «Северный сад», сообщил РИА «Томск» исполнительный директор компании Виктор Карпов.

По его словам, проект по организации агротуризма реализуют на берегу Кандинского водохранилища. Работы планируется начать в 2023 году.

«Мы подали заявку, прошли предварительный отбор (на конкурсе грантов. — Ред.). И если мы по этому конкурсу пройдем, то на берегу водохранилища будет организована зона агротуризма, где будет предусмотрено посещение промышленного сада, организованы интерактивные площадки», — рассказал Карпов.

Гости площадки смогут узнать о современном садоводстве, посетить различные мастер-классы и квесты.

По данным РИА «Томск», в 2019 году компания высадила плантацию жимолости около Кандинки. В 2023-м ожидается урожай с первых 20 га, также планируется посадка крыжовника, малины и смородины еще на 40 га. С 2024 года плантации начнут орошать из Кандинского водохранилища. До конца 2022-го года там намерены завершить ремонт дамбы, еще год потребуется на заполнение водоема.