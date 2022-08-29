Жительница Хабаровска перечислила телефонным мошенникам 2 млн рублей

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении местной жительницы. Женщина лишилась 2 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей поступали звонки от незнакомцев, которые представлялись сотрудниками банка. Они убедили женщину, что от ее имени якобы подана заявка на крупный кредит. Чтобы отменить операцию, жительнице Хабаровска предложили оформить несколько кредитов и перечислить все средства на «резервный» счет. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Мошенники связывались с потерпевшей в течение четырех дней. Находясь в стрессовом состоянии, женщина выполнила все инструкции и перечислила злоумышленникам 2 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

На прошлой неделе жительница Оренбурга после общения с мошенниками лишилась 1,7 млн рублей. Злоумышленники убедили потерпевшую перевести сбережения на «резервный» счет.