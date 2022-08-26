Жительница Оренбурга перевела мошенникам 1,7 млн рублей

В Оренбурге жертвой мошенников стала 59-летняя руководитель аналитического отдела одной из фирм. Она лишилась 1,7 млн рублей, сообщает УМВД России по региону.

«Установлено, что потерпевшей позвонила неизвестная, представилась сотрудницей службы безопасности Центрального банка России и сообщила, что неизвестные к лицевому счету ее банковской карты пытаются подключить другой абонентский номер телефона», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы сохранить сбережения, женщине рекомендовали перевести деньги на «резервный счет». В отделении банка потерпевшая сняла 1,725 млн рублей, после чего перевела через банкомат на указанный счет сначала 890 тыс., а затем 823 тыс. рублей. Получив сообщения о переводе, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, пишет РИА «Оренбуржье».

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.