Последний индеец из неизвестного племени скончался после 26 лет одиночества

Последний представитель не имевшего контакта с цивилизацией племени скончался 23 августа на западе Бразилии. Он прожил в полном одиночестве 26 лет, сообщили 27 августа в Национальном фонде индейцев Бразилии (FUNAI).

Впервые данные об индейце, проживающем в лесу, появились в 1996 году. Исследователи окрестили его Человеком из дыры, так как на каждой из оставленных им стоянок были обнаружены черные дыры.

«Тело коренного жителя было найдено в его гамаке в его хижине, расположенной на территории коренных народов Танару, 23 августа во время раунда мониторинга и наблюдения за территорией. Следов присутствия людей на участке не обнаружено, а в лесу по пути следования не замечено», — говорится в сообщении.

Наблюдатели также не обнаружили следов насилия и борьбы, а вещи и утварь находились на своих местах. Предположительно, смерть наступила по естественной причине.