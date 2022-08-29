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Жаркая погода на два дня вернулась в Тюменскую область

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Синоптики прогнозируют жару в ближайшее время в Тюменской области. Температура воздуха повысится до +29 градусов.

В понедельник, 29 августа, до конца суток ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха составит +27 градусов в дневные часы и +16 градусов в темное время суток. 30 августа к середине дня воздух прогреется до +29 градусов. Об этом сообщает портал «Наш город». Также жара ожидается 31 августа.

1 и 2 сентября синоптики прогнозируют небольшое похолодание. Ночная температура все так же будет составлять около +16 градусов, но днем столбики термометров повысятся лишь до +23…+25 градусов.

3 сентября в ночные часы ожидается +7…+10 градусов. В дневные часы ожидается до +18 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали жару с 1 сентября в Омской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Температура воздуха будет превышать +30 градусов.

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