Синоптик спрогнозировал продолжение летней погоды в нескольких регионах

С 1 сентября в нескольких регионах России будет жаркая погода. В том числе температура выше +30 градусов прогнозируется в Томской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областях, Кузбассе, Республике Алтай и Алтайском крае. Об этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил 29 августа.

«В некоторых регионах будет настоящее лето. С 1 сентября в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае, Республике Алтай температура будет на 7–9 градусов выше нормы. Очень тепло будет и на Урале», — сказал он ТАСС.

В регионах Западной Сибири прогнозируется около +30…+32 градусов, в Челябинской и Свердловской областях — +30 градусов. По словам синоптика, антициклон, который обусловил ранее аномальную жару на центральных территориях страны, смещается на юго-восток.

«На юге прогнозируется жара. Лето будет бушевать, ожидается +30…+35 градусов, а в отдельных регионах еще выше температура будет. В Астраханской области прогнозируется до +39 градусов, в Ростовской области — до +36 градусов», — добавил он.

При этом в Краснодарском крае и Ставрополье в понедельник будет сильный дождь с грозой.

Накануне Вильфанд рассказал, что жаркая погода в Москве завершится с последним днем лета. 29 августа в Гидрометцентре сообщили, что в понедельник москвичей ожидает погода с переменной облачностью, местами кратковременным дождем с грозой, до +29 градусов.