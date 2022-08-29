Жительница Приморья пострадала при наезде поезда

Женщина пострадала в результате наезда поезда в Приморском крае. Об этом сообщает Vostokmedia со ссылкой на управление МВД РФ на транспорте по Дальневосточному федеральному округу.

Инцидент произошел вблизи станции Угловая. По данным правоохранительных органов, женщина в состоянии алкогольного опьянения шла вдоль путей, не соблюдая безопасную дистанцию с железной дорогой. Машинист поезда, заметив пешехода, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Потерпевшую доставили в больницу с переломом ребер, руки и внутренним кровотечением.

Еще один инцидент произошел в районе станции Смоляниново. Машинист поезда заметил между путями двух женщин. По словам сотрудника, пешеходы выглядели пьяными из-за раскоординированных движений. Машинист применил экстренное торможение. Женщины не пострадали и скрылись с места происшествия.

Ранее в этот день сообщалось о наезде поезда на автомобиль на нерегулируемом переезде в Челябинской области. Пассажирка машины получила травмы.