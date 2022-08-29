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Haval представил новый кроссовер H-Dog

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Фото: Haval
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Компания Haval представила новый кроссовер H-Dog. Внешний вид новинки перекликается с другими моделями Haval: Dargo и Cool Dog. Об этом 29 августа сообщило агентство «Автостат».

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Отличительные особенности новинки — округлая головная оптика, угловатые формы кузова с высокой линией капота, а также широкие колесные арки. По оценке специалистов, новая модель Haval пока является самой крупной из всего семейства.

Новый Haval H-Dog получил гибридную систему, которая представлена полуторалитровым мотором, который работает в паре с двухступенчатой гибридной трансмиссией DHT. Совокупная отдача системы составляет 326 л.с.

В основе кроссовера лежит модульная платформа L.E.M.O.N. с поперечным расположением двигателя и базовым передним приводом. Обещаны дифференциалы BorgWarner с принудительной блокировкой и девять внедорожных режимов работы электроники.

Гибридная система H-Dog подзаряжаемая. На низких скоростях колеса работают от электромотора, а бензиновый двигатель работает в режиме генератора. При дальнейшем разгоне автомобиля бензиновый мотор с помощью сцепления подключается к передним ведущим колесам. В зависимости от комплектации H-Dog сможет проехать на электроприводе от 50 до 150 км.

По информации производителя, серийное производство новинки начнется в 2023 году.

19 августа российский автомобильный завод китайского бренда Haval (принадлежит Great Wall Motor) в Тульской области сообщил, что намерен локализовать более 80% своего производства в течение шести лет. Рядом с заводом идет строительство предприятия по выпуску двигателей для машин бренда Haval. Приблизительные сроки окончания строительства — конец 2022 года.

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