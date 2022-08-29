Great Wall показала новый пикап на базе внедорожника Tank 500

Китайская компания Great Wall построила пикап на базе внедорожника Tank 500. Новую машину показали в рамках автосалона в Чэнду. Об этом сообщило издание «Китайские автомобили».

По отзывам специалистов, легкий грузовик построен на общей с Tank рамной платформе, у которой неразрезной задний мост. Под капотом установлен трехлитровый V6 мощностью 354 л. с. В связке с ним работает 48-вольтовый стартер-генератор. Пикап оснастили 9-ступенчатым «автоматом» и электромагнитной муфтой системы полного привода BorgWarner.

Издание отметило, что новинка выглядит крупнее, чем пикап Poer от Great Wall, который продается в России. Список опций для коммерческой машины обширный. Там есть даже адаптивный круиз-контроль и вентиляция сидений.

Из-за просторной пятиместной кабины грузовая площадка получилась не очень большой, зато открывается задний борт машины необычным способом: борт делится на две неравные распашные створки.

Производитель заявил, что в будущем планирует выпустить длиннобазную версию пикапа с увеличенной грузоподъемностью. Запуск новинки на рынок планируют в 2022 году.

11 августа «Автостат Инфо» сообщило, что у россиян снижается интерес к пикапам. В июле 2022 года жители РФ купили всего 512 новых моделей легких грузовиков. Это немногим больше, чем продажи за июнь текущего года, — 505 машин.