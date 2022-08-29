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Toyota исключила Hino из партнерства по производству электромобилей

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Фото: Global Look Press/AFLO/Michael Steinebach
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Компания Toyota исключила Hino, которая является дочерней компанией по выпуску коммерческого транспорта, из будущего партнерства по производству электромобилей. Об этом сообщило американское издание Сarbuzz.

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Разрыв отношений произошел после того, как Hino была уличена в нарушении правил выбросов в течение последних 20 лет. По информации издания репутация Hino стала настолько подорвана, что Toyota ходатайствовала об исключении Hino из Японской коммерческой корпорации по партнерским технологиям (CJPT).

Более того, стало известно, что Toyota не считает бренд Hino подходящим партнером для выпуска новых моделей коммерческих грузовиков с нулевым уровнем выбросов.

«Мы крайне разочарованы неправомерным поведением компании в отношении сертификационных испытаний, которое сильно подорвало доверие наших клиентов и всех других заинтересованных сторон», — заявил президент Toyota Акио Тойода.

Первоначально было отозвано 60 тыс. грузовиков из-за чрезмерного загрязнения окружающей среды, вдобавок был наложен запрет на продажу четырехлитрового дизельного двигателя компании.

В результате около 60% моделей коммерческих грузовиков Hino не будут отправлены в торговую сеть до завершения расследования.

3 августа стало известно, что власти Японии начали проверку крупнейшего подразделения концерна Toyota Motor — компании Hino Motors — на предмет фальсификации данных о выбросах вредных веществ в атмосферу автомобилями этой марки. Президент Hino Motors Сатоши Огисо сообщил, что заявил об отзыве почти 68 тыс. выпущенных грузовиков и автобусов марки.

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