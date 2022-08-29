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Прокуратура начала проверку после пожара на рынке в Волжском

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Прокуратура Волгоградской области проводит проверку после пожара на рынке в городе Волжском. Торговые ряды полностью уничтожены. Площадь пожара составила 6 тыс. кв. м. Обошлось без пострадавших.

Накануне на место происшествия выезжал прокурор Волжского Петр Забродин. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время ремонта крыши. По результатам проверки надзорное ведомство примет решение о мерах реагирования, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Пожар на рынке «Людмила» начался накануне в 17:05. Возгорание возникло на крыше, которую ремонтировали на протяжении двух месяцев. По словам торговцев, рабочие оставляли на крыше стройматериалы и даже баллоны с газом.

Сильный ветер перекинул огонь на автомобили, припаркованные у рынка. Как минимум две машины сгорели полностью. Также пожар возник в квартире на шестом этаже в многоэтажке напротив. С места происшествия было эвакуировано более 150 человек.

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