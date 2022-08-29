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Здание рынка в Волжском было практически уничтожено пожаром

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Мэрия Волжского сообщила, что здание рынка практически полностью уничтожено пожаром, передает телеканал «Известия». Пламя удалось локализовать, угрозы распространения огня за территорию рынка нет. Пострадавших нет, поскольку сразу после начала возгорания началась эвакуация. Очевидцы сообщили о серии взрывов, вероятно газовых баллонов. По данным МЧС, причиной пожара стало нарушение техники безопасности во время сварочных работ на кровле. Оттуда пламя быстро распространилось на все здание из-за сильного ветра. Также власти города уточнили, что пожар в соседнем жилом доме никак не связан с возгоранием на рынке. На борьбу с огнем были брошены все пожарно-спасательные подразделения города.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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