Реклама
Прямой эфир
Мир
Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на текущей неделе
Мир
В Швеции пожаловались на напряженные переговоры с Турцией по членству в НАТО
Мир
Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отмене виз для россиян
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Московском регионе 29 августа
Мир
Bloomberg сообщило об угрозе отключения электроэнергии в Британии зимой
Армия
В учениях «Восток-2022» примут участие свыше 50 тыс. военных
Мир
Турция захотела обсудить в НАТО применение Грецией комплексов С-300
Мир
ВСУ за ночь нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС
Мир
The Times раскрыла планы Трасс объявить Китай угрозой Великобритании
Мир
Столтенберг призвал усилить присутствие НАТО в Арктике из-за России
Мир
Мариупольский офис СБУ посещал человек с фамилией Вовк
Мир
Страны Балтии предложили новые ограничения по SWIFT в отношении России

Запах гари ощутили жители Ханты-Мансийска

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Ханты-Мансийска жалуются на запах гари. Читатель muksun.fm прислал в редакцию снимок утреннего города, на котором можно заметить смог, окутавший улицы.

По данным IQAir на утро 29 августа, крупных лесных пожаров рядом с Ханты-Мансийском нет. Ближайший очаг — примерно в 80 км, рядом с селом Тюли. Эксперты не исключают, что дым принес ветер с западных районов Югры, где зафиксировано несколько крупных лесных пожаров.

28 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что из-за грядущего похолодания и небольшого количества осадков в Рязанской области в течение недели облегчится тушение лесных пожаров. По его словам, погода будет помогать тушить лесные пожары в Рязанской области. Направление ветра кардинально изменится, в результате чего ситуация со смогом в Москве значительно улучшится.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022