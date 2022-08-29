Запах гари ощутили жители Ханты-Мансийска

Жители Ханты-Мансийска жалуются на запах гари. Читатель muksun.fm прислал в редакцию снимок утреннего города, на котором можно заметить смог, окутавший улицы.

По данным IQAir на утро 29 августа, крупных лесных пожаров рядом с Ханты-Мансийском нет. Ближайший очаг — примерно в 80 км, рядом с селом Тюли. Эксперты не исключают, что дым принес ветер с западных районов Югры, где зафиксировано несколько крупных лесных пожаров.

28 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что из-за грядущего похолодания и небольшого количества осадков в Рязанской области в течение недели облегчится тушение лесных пожаров. По его словам, погода будет помогать тушить лесные пожары в Рязанской области. Направление ветра кардинально изменится, в результате чего ситуация со смогом в Москве значительно улучшится.