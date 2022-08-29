Москвичи могли наблюдать в небе МКС

Жители Москвы могли наблюдать в небе над столицей Международную космическую станцию (МКС). Об этом говорится в Telegram-канале телеканала «Москва 24».

В центральных регионах страны МКС также можно будет увидеть 30 августа в 03:23, 31 августа в 02:37 и в 04:10 (яркий пролет), а также 1 сентября в 03:23 и 2 сентября в 02:37 и в 4:10 (яркий пролет).

27 августа сообщалось, что жители столицы и Московской области смогут наблюдать в небе Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом с 29 августа по 2 сентября.

Пролетающая МКС выглядит на небосводе как звезда, медленно поднимающаяся над западной частью неба. Наивысшей точки она достигает в южной части небосклона и уходит на восточную, отмечает сайт kp.ru.

Как рассказал космонавт Сергей Корсаков, который в настоящий момент находится на борту МКС, примерно до 10 сентября станцию будет видно утром, а с 16 сентября — уже вечером, поскольку теперь на Земле темнеет рано, пишет RT.

В мае пролет МКС был виден на территории практически всей России.

Как напоминает сайт aif.ru, 19 августа грузовой космический корабль Cargo Dragon 2, который принадлежит компании SpaceX, успешно отстыковался от МКС. США также используют корабли Cygnus компании Northrop Grumman для доставки грузов на МКС. Они сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают со станции.

Ранее в августе многосторонний координационный совет Международной космической станции объявил, что все страны-участницы проекта МКС готовы работать над продлением сроков использования станции и после 2024 года, напоминает «Ридус».