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Жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть МКС в небе невооруженным глазом

Жители Москвы и области смогут увидеть пролет МКС в небе ранним утром с 29 августа по 2 сентября
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Москвичи и жители Московской области смогут наблюдать в небе Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом с 29 августа по 2 сентября. Об этом сообщил космонавт Сергей Корсаков в своем Telegram-канале.

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«Жаворонки, внимание! Этот пост для вас! Ну или для тех, кто ночью совсем не спит. Наступает утренняя пора видимых пролетов Международной космической станции в Центральном регионе России», — написал космонавт, который в настоящий момент находится на борту МКС.

По данным космонавта, 29 августа пролет станции будет видно невооруженным глазом в 4:10, 30 августа — в 3:23, 31 августа — в 2:37 и 4:10, 1 сентября в 3:23, 2 сентября в 2:37 и 4:10.

Пролетающая МКС выглядит на небосводе как звезда, медленно поднимающаяся над западной частью неба. Наивысшей точки она достигает в южной части небосклона и уходит на восточную.

«Примерно до 10 сентября станцию будет видно утром, а с 16 сентября — уже вечером. Ведь теперь на Земле темнеет рано», — добавил космонавт.

В мае пролет МКС был виден на территории практически всей России. Сообщалось, что до конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости станции. В определенные дни продолжительность пролета в пределах поля зрения составляет более шести минут.

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