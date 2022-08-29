Россияне до минимума сократили покупки мебели и техники в кредит

Россияне стали реже покупать мебель и технику в кредит, следует из данных ОКБ, которые есть у «Известий». За первые семь месяцев этого года банки выдали физлицам 2,57 млн займов на технику и мебель.

Эти показатели оказались почти на треть меньше прошлогодних, а также стали новым минимумом снижения числа покупок взаймы в магазинах за последние два экономических кризиса в стране. Тогда россияне также сокращали их количество, но всё же не столь существенно, как сейчас.

В пандемийном 2020 году за семь месяцев было оформлено 3,65 млн ссуд на различные товары, а в 2014-м и 2015-м — 3,93 млн и 3,6 млн соответственно.

Объемы выданных кредитов по итогам января-июля составили 129,1 млрд рублей против прошлогодних 167,6 млрд, сказано в данных бюро. Но, например, по сравнению с 2020-м нынешняя сумма не сильно отличается, тогда граждане оформили кредиты на технику и мебель на 136 млрд.

В крупных банках «Известиям» подтвердили просадку сегмента POS-кредитования. По итогам семи месяцев наблюдается сокращение в количестве и объеме выдач таких займов, сообщили в «Совкомбанке».

Динамика выдач займов на мебель и технику по месяцам неравномерная, поделились в Сбере: если в начале года банк выдавал POS-кредиты примерно на 3,5 млрд рублей в месяц, то в марте этот показатель заметно сократился из-за усложнившейся ситуацией с поставкой товаров. Но сейчас спрос восстановился и вновь виден рост, добавили там. В «Хоум Кредите» отметили аналогичную тенденцию.

Эксперты связывают просадку выдач товарных ссуд с ужесточением риск-политики банков, высокими ставки и переориентацией спроса населения на товары первой необходимости.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Курс по экономии: россияне до минимума снизили покупки мебели и техники в кредит»