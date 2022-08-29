На дне Волжского бассейна насчитали 356 затонувших судов

По данным Генпрокуратуры РФ, с 1998 года со дна Волги и ее притоков подняли почти 2 тыс. плавсредств и другой техники, рассказал «Известиям» в понедельник, 29 августа, замначальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Антон Головин.

Проблема затонувших судов копилась в России десятилетиями, поскольку расходы на то, чтобы достать их со дна реки, значительно превышают стоимость самого плавсредства, сказали «Известиям» в Генпрокуратуре.

«Сейчас затонувшие суда представляют угрозу экологической безопасности. Металлические части затопленных объектов оказывают негативное воздействие на водоемы, это постоянный источник загрязнения продуктами коррозии металлов и другими веществами. Вредные частицы не только оседают на дно, но и разносятся на десятки километров течением. Это негативно влияет не только на качество воды, но и на животный мир водного объекта, снижает привлекательность нерестилищ», — пояснил Головин.

В некоторых регионах ждут своего часа сотни покоящихся на дне объектов.

«В настоящее время в Волжском бассейне остаются на дне 356 объектов. По каждому из них были предъявлены иски прокуратурой, вынесены судебные решения, которые уже вступили в законную силу», — сообщила старший помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора Мария Едрышева.

Сейчас проблему начали решать: «утопленников» одного за другим стали вытаскивать на поверхность. Но дело идет медленно и с явным сопротивлением на местах — затея дорогая, хлопотная, к тому же у многих судов давно потерялись хозяева.

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«Суда оттуда: со дна Волги подняли 2 тыс. плавсредств»