Реклама
Прямой эфир
Политика
Избиркомы отразили почти 24 тыс. атак на свои сайты
Общество
Адвокат рассказал о задержании более 20 участников элитного автопробега
Экономика
Стоимость метеосводок для авиакомпаний потребовали увеличить
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Московском регионе 29 августа
Общество
Вильфанд предрек способствующую тушению лесных пожаров прохладную погоду
Армия
В учениях «Восток — 2022» примут участие свыше 50 тыс. военных
Экономика
Параллельный импорт попросили продлить на 2023 год
Общество
В ЦИК заявили об отсутствии жалоб на проведение предвыборной агитации
Мир
Германия предложила Польше 20 танков Leopard вместо поставленных Украине Т-72
Общество
Причиной пожара на рынке «Людмила» стало несоблюдение правил безопасности
Общество
Православные в России празднуют Ореховый Спас
Мир
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины

На дне Волжского бассейна насчитали 356 затонувших судов

0
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По данным Генпрокуратуры РФ, с 1998 года со дна Волги и ее притоков подняли почти 2 тыс. плавсредств и другой техники, рассказал «Известиям» в понедельник, 29 августа, замначальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Антон Головин.

Экспедиция в прошлое: на Енисее ищут следы затонувших купеческих судов
Карту с их расположением исследователи обещают выложить в интернет

Проблема затонувших судов копилась в России десятилетиями, поскольку расходы на то, чтобы достать их со дна реки, значительно превышают стоимость самого плавсредства, сказали «Известиям» в Генпрокуратуре.

«Сейчас затонувшие суда представляют угрозу экологической безопасности. Металлические части затопленных объектов оказывают негативное воздействие на водоемы, это постоянный источник загрязнения продуктами коррозии металлов и другими веществами. Вредные частицы не только оседают на дно, но и разносятся на десятки километров течением. Это негативно влияет не только на качество воды, но и на животный мир водного объекта, снижает привлекательность нерестилищ», — пояснил Головин.

В некоторых регионах ждут своего часа сотни покоящихся на дне объектов.

«В настоящее время в Волжском бассейне остаются на дне 356 объектов. По каждому из них были предъявлены иски прокуратурой, вынесены судебные решения, которые уже вступили в законную силу», — сообщила старший помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора Мария Едрышева.

Сейчас проблему начали решать: «утопленников» одного за другим стали вытаскивать на поверхность. Но дело идет медленно и с явным сопротивлением на местах — затея дорогая, хлопотная, к тому же у многих судов давно потерялись хозяева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Суда оттуда: со дна Волги подняли 2 тыс. плавсредств»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022