Реклама
Прямой эфир
Политика
Избиркомы отразили почти 24 тыс. атак на свои сайты
Общество
Адвокат рассказал о задержании более 20 участников элитного автопробега
Экономика
Стоимость метеосводок для авиакомпаний потребовали увеличить
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Московском регионе 29 августа
Общество
Вильфанд предрек способствующую тушению лесных пожаров прохладную погоду
Армия
В учениях «Восток — 2022» примут участие свыше 50 тыс. военных
Экономика
Параллельный импорт попросили продлить на 2023 год
Общество
В ЦИК заявили об отсутствии жалоб на проведение предвыборной агитации
Мир
Германия предложила Польше 20 танков Leopard вместо поставленных Украине Т-72
Общество
Причиной пожара на рынке «Людмила» стало несоблюдение правил безопасности
Общество
Православные в России празднуют Ореховый Спас
Мир
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины
Сюжет:

Эксперт объяснил удары ВС России по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

0
Фото: ТАСС/Лысцева Марина
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты отмечают, что завод «Мотор Сич» в Запорожье, кроме восстановления вертолетной техники, задействован в проекте создания тяжелого ударного беспилотника в сотрудничестве с Турцией. Поэтому в минувшие выходные российские военные продолжали массированные атаки на военную инфраструктуру вооруженных формирований Украины (ВФУ).

Гостям всегда ад: украинские формирования усилили обстрел Запорожской АЭС
Киев пытается сорвать визит на станцию международных наблюдателей

Продолжились российские удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществляется производство и ремонт вооружения. Высокоточным оружием ВКС России на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых ремонтировали вертолеты воздушных сил противника. В Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, снабжающее топливом подразделения ВФУ в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков, продолжительность боевых действий позволяет Украине наладить ремонт и обслуживание военной техники собственными силами.

«Поставки запчастей из-за рубежа и финансовые вливания играют в этом очень важную роль. До спецоперации у страны не было ресурсов поддерживать свой парк вертолетов, сейчас они появляются. Поэтому и важно поражать производственные мощности и заводы военного назначения. «Мотор Сич» — ключевое предприятие для поддержания в воздухе остатков вертолетного парка и ремонта того, что передают им западные союзники», — рассказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 5:00 в понедельник, 29 августа:

«Заглушить «Мотор»: ВС России нанесли удар по заводу в Запорожье»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022