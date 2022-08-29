Эксперт объяснил удары ВС России по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Эксперты отмечают, что завод «Мотор Сич» в Запорожье, кроме восстановления вертолетной техники, задействован в проекте создания тяжелого ударного беспилотника в сотрудничестве с Турцией. Поэтому в минувшие выходные российские военные продолжали массированные атаки на военную инфраструктуру вооруженных формирований Украины (ВФУ).

Продолжились российские удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществляется производство и ремонт вооружения. Высокоточным оружием ВКС России на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых ремонтировали вертолеты воздушных сил противника. В Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, снабжающее топливом подразделения ВФУ в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков, продолжительность боевых действий позволяет Украине наладить ремонт и обслуживание военной техники собственными силами.

«Поставки запчастей из-за рубежа и финансовые вливания играют в этом очень важную роль. До спецоперации у страны не было ресурсов поддерживать свой парк вертолетов, сейчас они появляются. Поэтому и важно поражать производственные мощности и заводы военного назначения. «Мотор Сич» — ключевое предприятие для поддержания в воздухе остатков вертолетного парка и ремонта того, что передают им западные союзники», — рассказал он.

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«Заглушить «Мотор»: ВС России нанесли удар по заводу в Запорожье»