Параллельный импорт попросили продлить на 2023 год

Розница предлагает Минпромторгу продлить действие параллельного импорта на 2023 год. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, «Яндекс.Маркет», «М.Видео» и другие сети) готовит соответствующее письмо в ведомство. Об этом «Известиям» рассказал президент организации Артем Соколов в понедельник, 29 августа.

Он уточнил: если не продлить использование этого механизма, розница столкнется с нехваткой продукции в части категорий. Крупные международные бренды продолжают покидать потребительский рынок РФ. Их товары активно ввозят по параллельному импорту.

«Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: параллельный импорт работает, он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции. При этом такой ввоз защищен: компании закупают подлинную, оригинальную продукцию. Она проходит все обязательные контрольные проверки и таможенные процедуры», — рассказал он.

При отмене параллельного импорта исчезнут прозрачные и понятные условия ввоза оригинальной продукции, продолжил Соколов. Это значит, что потребитель в большинстве случаев получит контрафакт. Причем по высокой цене: правила ввоза оригинальных товаров исчезнут.

В Минпромторге «Известиям» сказали, что рассмотрят предложение АКИТ, когда получат его. Продлить режим действия свободного, параллельного импорта в России можно по решению правительства, напомнили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Издание направило запрос в кабмин.

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«Провели параллель: свободный импорт могут продлить на 2023 год»