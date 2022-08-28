Во Франции начато расследование о вымогательстве у футболиста Погба
Во Франции начато расследование по факту вымогательства у футболиста «Ювентуса» Поля Погба. Об этом 28 августа сообщила L'Équipe.
Днем ранее старший брат спортсмена Матиас Погба заявил в своих социальных сетях, что у него есть разоблачительная информация о своем родственнике, а также его агенте Рафаэле Пименте и еще одном игроке сборной Франции Килиане Мбаппе, сообщает «Спорт-Экспресс».
После этого представители Погба опубликовали заявление, в котором сообщили об угрозах и попытках вымогательства в адрес футболиста. Его юристы поставили в известность компетентные органы Италии и Франции.
Поль Погба является чемпионом мира по футболу и вице-чемпионом Европы. Помимо «Ювентуса» он также представлял «Манчестер Юнайтед».