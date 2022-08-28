Жителям Коми пообещали смену погоды со вторника

Неделя в Республике Коми начнется с преобладания теплой погоды. Однако уже со вторника погода начнет заметно меняться. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на ЦГМС.

В начале недели ночью ожидается +10...+15 градусов, днем — +18...+23 градусов. Местами прогнозируются дожди и грозы с порывистым ветром. Со вторника с усилением влияния атлантического циклона дождей станет больше, дневная температура упадет до +9...+14 градусов.

По расчетам синоптиков, такая температура удержится в регионе до конца недели.

Ранее в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жаркая погода в Москве завершится с последним днем лета — 31 августа. Синоптик добавил, что 1 сентября ожидаются уже облачная погода и сильный дождь, температура воздуха составит +12...+17 градусов.