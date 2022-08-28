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Автомобиль сбил самокатчика под Калининградом

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В Гурьевске Калининградской области 18-летний водитель автомобиля сбил восьмилетнего мальчика на самокате. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел ранее в пятницу, 26 августа, на парковке на Краковском бульваре. При этом в момент аварии припаркованных машин, которые бы ограничивали видимость, рядом не было.

Мальчик получил травмы, его госпитализировали.

5 июля в Якутске на пешеходном переходе 13-летний велосипедист получил смертельные травмы в результате наезда автоцистерны. Водитель машины «НЕФАЗ» на регулируемом перекрестке выполнял поворот направо. От полученных травм подросток скончался на месте.

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