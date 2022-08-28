В МВД прокомментировали срыв элитного автопробега в Москве

Сотрудники столичной полиции не допустили проведение автопробега с участием машин элитных марок. Об этом 28 августа рассказали в главном управлении МВД РФ по Москве.

«В полицию поступила информация о намерении группы граждан провести массовое публичное мероприятие, которое не было согласовано с органами власти в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.

Полиция не допустила проведения указанного мероприятия, обеспечила правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы, отметили в управлении. Правонарушители будут задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для привлечения к ответственности.

Ранее в этот день стало известно, что в Москве был пресечен автопробег, на который собрались владельцы элитных автомобилей. Его организатором стал криптоблогер Алексей Хитров. Участников нелегального заезда возле «Москва-Сити» встретили сотрудники полиции.