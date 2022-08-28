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В Пакистане из-за наводнений погибло более 1 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
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Число жертв наводнений в различных регионах Пакистана превысило 1 тыс. человек. Об этом 28 августа сообщило Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями.

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По данным ведомства, причиной бедствия являются муссонные дожди, которые идут в Пакистане с середины июня. В результате за последние сутки 119 человек погибли, а еще 71 получил ранения различной степени тяжести.

Всего жертвами наводнений стали 1033 человека, а травмы получили 1527. Ливни и вышедшие из своих границ реки нанесли урон 3451,5 км дорог, стали причиной обрушения 149 мостов и разрушили 949,8 тыс. зданий. Погибли свыше 719,5 тыс. голов скота.

Общее число пострадавших превышает 33 млн человек.

30 июля появилась информация о том, что в Иране в результате наводнений погибли по меньшей мере 56 человек.

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