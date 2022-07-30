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В Иране число жертв наводнений возросло до 56 человек

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Фото: REUTERS/Iranian Red Crescent Society/WANA
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Минимум 56 человек погибли в результате наводнений в Иране. Об этом 30 июля сообщил глава отдела чрезвычайных операций иранского Общества Красного Полумесяца Мехди Валипур.

«Число погибших достигло 56, пропавшими без вести остаются 18 человек», — приводит его слова агентство ИРНА.

Валипур добавил, что больше всего от наводнений пострадали провинции Йезд, Лурестан, Мазандеран, Тегеран, Чехармехаль и Бахтиария.

Ранее, 23 июля, стало известно, что в результате наводнения в иранской провинции Фарс погибли 11 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. Отмечалось, что под воду ушли 15 автомобилей, 12 из них удалось поднять.

8 июля сообщалось, что минимум 15 человек скончались в результате наводнения из-за сильных ливней в Индии в районе пещеры Амарнатх в северной союзной территории Джамму и Кашмир, еще 40 человек числятся без вести пропавшими.

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