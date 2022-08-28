Один человек погиб и трое пострадали в двойном ДТП в Иванове

На Лежневской трассе, что считается выездом из Иваново, в двойном ДТП погиб один человек и трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ивановской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 27 августа.



Как говорится в публикации, сначала медики и сотрудники ДПС выехали на место ДТП, где автомобиль совершил наезд пожилую женщину. Машина скорой помощи припарковалась на обочине дороги, фельдшеры приступили к осмотру пострадавшей. Однако потом 91-летний водитель Skoda не заметил спецмашину медиков с проблесковыми маяками и врезался в заднюю часть В результате столкновения он погиб.

«Травмы получили два фельдшера и уже пострадавшая от наезда бабушка. У одного медика подозрение на перелом», — говорится в публикации.

26 августа в Малопургинском районе Удмуртии в результате столкновения легковушки с трактором погиб человек, еще двое пострадали. По предварительным данным, 49-летняя водитель внедорожника Haima 7 выехала на встречную полосу и врезалась в прицеп трактора «Беларус».