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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с трактором в Удмуртии

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В Малопургинском районе Удмуртии в результате столкновения легковушки с трактором погиб человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла днем 26 августа на 130-м км трассы М-7 «Волга». По предварительным данным, 49-летняя водитель внедорожника Haima 7 выехала на встречную полосу и врезалась в прицеп трактора «Беларус».

В результате ДТП автомобилистка погибла. Ее 18-летняя и 50-летний пассажиры получили различные травмы и были госпитализированы, пишет ИА «Сусанин».

По данным агентства, семья возвращалась домой с отдыха. Водитель внедорожника, предположительно, находилась в переутомленном состоянии.

Издание Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ПСЧ-37 села Малая Пурга отмечает, что спасателям пришлось деблокировать погибшую женщину из машины при помощи специнструмента.

Обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.

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