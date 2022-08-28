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Стало известно о погибшем при столкновении грузовика и мотоцикла в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На Остаповском проезде в Москве столкнулись грузовой автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале 28 августа.

По данным Telegram-канала «На МКАДе ДТП| ТТК МОСКВА», в результате происшествия погиб один человек.

На месте работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Добавляется, что движение затруднено, вследствие чего рекомендуется использовать альтернативный маршрут.

27 августа в столице произошло столкновение люксовых автомобилей Ferrari и Lexus, которое попало на камеру видеонаблюдения. По словам владельца Ferrari, виновником происшествия стал водитель Lexus, так как он не уступил при съезде со второстепенной дороги.

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