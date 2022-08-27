На Западе назвали имя нового президента Украины

Немецкое издание Bild рассказало о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Издание пишет, что генерал ВСУ станет новым президентом страны.

По мнению экспертом, такая кадровая перестановка тщательно продумана Западом, передает телеканал «Известия».

«Это делается для того, чтобы привести Зеленского в чувство. Если он начал проявлять самостоятельность без согласования своих действий с американцами, курирующими Украину как проект, то ему, скорее всего, напомнили его место таким образом», — считает политолог Андрей Манойло.

Действующий лидер называет спекуляциями разговоры о его уходе.

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