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Три человека пострадали в ДТП в центре Калуги

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Три человека получили травмы и были госпитализированы в результате аварии в центре Калуги. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает газета «Весть» со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел ранее в этот день. На перекрестке улиц Кирова и Ленина Infiniti столкнулся с автомобилем Haval. При этом перед столкновением полицейские пытались остановить первую машину, однако водитель проигнорировал их и выехал на красный сигнал светофора, спровоцировав ДТП.

Травмы получили три женщины — водитель Haval и две пассажирки Infiniti.

Как показал тест, водитель Infiniti пыл пьян. Другие обстоятельства аварии выясняются.

В конце июля массовое ДТП с участием авто каршеринга произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. Шесть машин столкнулись в ночь на 28 июля. По данным свидетелей, виновником аварии стал водитель каршеринговой машины.

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